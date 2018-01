Carisp: "Nessun collegamento tra la società Oliver Wyman e i crediti Delta"

Un nuovo comunicato di Cassa di Risparmio sulla questione - sollevata nei giorni scorsi da DIM - della presunta cessione degli Npl dello stesso Istituto ad una società estera. “Nessun collegamento tra la società Oliver Wyman e i crediti Delta" – scrive Cassa – che smentendo, specifica anche come all'ordine del giorno del Cda dell'Istituto, non fosse previsto alcun riferimento in materia in quanto – aggiunge - “non è prevista alcuna ipotesi di collaborazione fra Cassa e la nota società di consulenza Americana su questo aspetto”.