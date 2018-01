Ex membri CdA Carisp su vendita Npl: "Sempre opposti ad ogni proposta di vendita"

I componenti del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio in carica dal maggio 2014 al 10 aprile 2017, smentiscono il capogruppo di SSD Giuseppe Morganti che ieri, durante il Comma Comunicazioni del Consiglio, riferiva che la proprietà di Cassa nei primi mesi del 2016 avrebbe sventato un tentativo di cessione degli NPL ad una cifra irrisoria. Affermazione che – scrivono gli ex amministratori di Cassa - non risponde a verità. Ribadiscono di essersi sempre opposti ad ogni proposta di vendita del portafoglio crediti Delta, ritenendola insostenibile e non vantaggiosa per la banca, come chiaramente risulta - aggiungono - dalla documentazione dei lavori consiliari. “Ogni diversa affermazione – concludono - risulta non veritiera e priva di fondamento, dunque frutto solo di dannose e inutili strumentalizzazioni."



Il comunicato stampa integrale