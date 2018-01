Frontalieri: Giuseppina Morolli (Uil Rimini) è il nuovo Presidente del CSIR

Nominato il nuovo Consiglio Sindacale Interregionale San Marino- Emilia Romagna – Marche. Eletta Presidente Giuseppina Morolli, Segretario Generale delle Camere Sindacali Territoriali UIL di Rimini. La Morolli succede ad Ivan Toni. Gli altri componenti sono: per la CGIL Graziano Urbinati, per la CISL Massimo Fossati, per la CSdL Agostino D’Antonio e per la CDLS Paride Neri. Il CSIR rilancia il rafforzamento dell'azione verso i lavoratori frontalieri sul tema fiscale

ma soprattutto su quello dei diritti legati alla sicurezza sociale. A tal proposito si lavora alla stesura di un documento da sottoporre a breve all'attenzione delle Istituzioni italiane e sammarinesi.



sp