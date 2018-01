La Brexit preoccupa l'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna



La Brexit non spaventa solo l'Europa ma anche le Regioni italiane. Ad esprimere preoccupazione è la presidente dell'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna, Simonetta Saliera che, rispondendo a un'indagine del Comitato europeo delle Regioni, ricorda come l'Emilia-Romagna sia in quarta posizione per percentuale di export verso il Regno Unito. Non solo esportazioni, ma anche turismo. L'Emilia-Romagna è infatti nona in Italia fra le regioni preferite dai viaggiatori d'Oltremanica. Infine la presidente dell'Assemblea regionale emiliana sottolinea che il Regno Unito è la destinazione principale per gli emigranti provenienti sia da Bologna che da Milano.



fm