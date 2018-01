Usc contro il Governo: "Tutto cambia per non cambiare mai"

Lamentata la mancata convocazione all'incontro con Fmi

L'Usc – Unione Sammarinese Commercio e Turismo – lamenta il mancato invito al confronto con il Fondo Monetario Internazionale, a differenza di Anis e Sindacati. Quando fa comodo – osserva l'Usc – veniamo definiti l'ossatura del paese, mentre in questo caso la considerazione è stata inesistente. “Molte persone – prosegue Usc – hanno votato augurandosi un cambiamento ma, come noi, resteranno profondamente deluse. Non si vede nemmeno un barlume di quella luce che speravamo di scorgere”.