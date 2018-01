Usl incontra Fmi: "No ai tagli a formazione e welfare"

L'Usl a confronto nei giorni scorsi con gli esperti Fmi. Il sindacato non solo ha chiesto di non penalizzare questi con tagli i settori della formazione e del welfare bensì di riservare loro maggiori investimenti data l'importanza che rivestono in chiave internazionalizzazione, percorso che la Repubblica dovrà affrontare in futuro. “Siamo soddisfatti di avere avuto l'opportunità di ribadire – ricorda il Segretario Generale, Francesco Biordi – che nella costruzione di un Piano di stabilità nazionale, il rilancio dell'economia passa attraverso la valorizzazione del lavoro”.





Su sua richiesta, anche l'Usot ha incontrato gli esperti di Washington, cogliendo l'occasione per presentare i propri progetti relativi alla pianificazione del rilancio di San Marino Capitale: il grande Museo Nazionale di San Marino nel cuore del Centro Storico e il Wellness Centre "Le Cave" . Progetti che, ricorda l'Usot, potrebbero essere finanziati dalla partnership pubblico-privato con l'apporto di contributi della Comunità Europea e dell'Unesco.