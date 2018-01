Banca Cis è di Turki

Banca Centrale ha autorizzato il passaggio di proprietà di Banca Cis a Mohammed Ali Ismail Turki, l'imprenditore saudita, titolare dell'omonimo gruppo industriale, che ha acquistato l'intero pacchetto azionario dell'istituto di credito. L'autorità di vigilanza ha verificato la corrispondenza del piano industriale alle normative, accertando anche la serietà degli acquirenti. Il contratto per la cessione della partecipazione in Banca CIS tra la società Leiton Holding rappresentata da Marino Grandoni e Daniele Guidi con Mohamed Ali Turki era stato sottoscritto il 7 settembre del 2017. L'autorizzazione di Banca Centrale è arrivata 4 mesi dopo. Sia gli imprenditori in campo che il governo hanno definito l'intesa “un importante segnale di interesse per il nostro paese ed un passo concreto per la ripresa economica e l'internazionalizzazione del sistema finanziario”



Sonia Tura