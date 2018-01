Per Libero San Marino rischia di saltare in aria. Celli: sentiero stretto ma si vede la luce in fondo al tunnel

Il titolo è forte. “San Marino rischia di saltare in aria”, scrive il quotidiano Libero nell'inserto dedicato all'economia. Il sistema bancario è al collasso, premette Nino Sunseri, e il Fondo Monetario certifica che le 6 banche ancora in attività hanno in pancia sofferenze per 1,8 miliardi pari al 118% del Pil.

Dopo aver definito “ultimatum” le raccomandazioni del Fondo, Sunseri scrive che la certificazione del fabbisogno – stimato da 500 a 900 milioni – dipende dalla percentuale di recupero delle sofferenze e le previsioni non sono all'insegna dell'ottimismo perchè gran parte dei crediti marci appartiene a clientela estera.

Vengono al pettine, scrive Libero dopo aver sottolineato che il governo dovrà mettere in campo operazioni assai poco popolari, “i nodi che si sono intrecciati negli anni mescolando scarsa trasparenza e interessi politici dei partiti di sinistra tradizionalmente al governo”. Comunque, conclude, non tutto è perduto vista la vendita del Cis ai sauditi.

"Il Fondo Monetario traccia un quadro macroeconomico complesso che tuttavia segnala una tendenza chiaramente positiva". Questo il commento del Segretario alle finanze che sottolinea come l'incremento del Pil di circa 2 punti nel 2016 e di 1,5 nel 2017 “è un dato incoraggiante che certifica l'uscita dalla fase di stagnazione che aveva caratterizzato l'economia sammarinese nel biennio 2014-2015. È vero, conferma Celli, il sentiero è ancora piuttosto stretto ma si incomincia a intravvedere la luce in fondo al tunnel. Quest'anno dovrà compiersi la riorganizzazione del comparto finanziario. Da questa riforma, aggiunge Celli, uscirà un settore più trasparente e forte e più appetibile per nuovi investitori di caratura internazionale, come peraltro sta già avvenendo. L'obiettivo del pareggio di bilancio resta di primaria importanza perchè, rimarca, senza conti in ordine è pressoché impossibile poter parlare di crescita.





Sonia Tura