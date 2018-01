Quando con la cultura si mangia: al Grand Hotel un convegno su arte ed economia

C'è chi lo reputa un settore marginale, ma secondo gli esperti potrebbe rappresentare uno dei comparti chiave per lo sviluppo: l'arte

Quando il 'tesoro' è vicino a noi, ma non lo sappiamo sfruttare. La penisola italiana è piena di esempi di opere che non ottengono il giusto risalto. Oggi più che ieri, visto il momento difficile, la cultura può essere una delle chiavi per la ripresa. Di arte ed economia si è parlato al Grand Hotel, in una conferenza organizzata dall'Associazione San Marino-Italia con esperti di questo particolare mercato.



Uno dei temi principali dell'incontro è stato la gestione dei patrimoni familiari: ambito che può stimolare nuovi business, specie tra i giovani.



Sulla crescita legata alla valorizzazione dei beni culturali era dedicata una parte del messaggio che l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni, ha inviato ai partecipanti. Una ricchezza che può diventare strategica anche per il Titano, con le opere già presenti in Repubblica e con eventi da organizzare in territorio.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Marika Lion (esperta di mercato dell'arte), Cristina Rossello (avvocato ed esperta di valori mobiliari) e ad Antonio Raschi (esperto di antiquariato)