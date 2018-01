Banche: Bossone (Abs) 'avalla' la ri-privatizzazione di Cassa

Il presidente dell'Associazione bancaria sammarinese, Biagio Bossone, parla dopo la visita del Fondo Monetario Internazionale a San Marino e dà il suo appoggio all'eventuale ri-privatizzazione di Cassa di Risparmio. Un'operazione futura che è stata esortata dall'Fmi nel documento successivo alla visita e che rientra nella più ampia riforma del sistema bancario che il Fondo reputa necessaria.



“E' importante che cassa ritrovi la sua solidità – afferma Bossone e che lo Stato la accompagni in questo percorso per poi decidere di uscire, così da riconsegnare Cassa a un mercato concorrenziale”. Concorrenza che Abs “difende come principio”. Nel commentare la visita dell'Fmi, Bossone parla del futuro del comparto facendo riferimento a “nuove forme di finanza sane, nell'ambito di regole certe”. “Se si pensa ad innovare e a sfruttare le nuove tecnologie – spiega Bossone – il settore ce la farà”.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista a Biagio Bossone