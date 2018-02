A Roma pubblico delle grandi occasioni per l'ultimo libro di Alan Friedman

Presente anche il ministro Calenda che parte dalla domanda della San Marino Rtv

Alla Galleria Alberto Sordi di Roma Alan Friedman ha presentato il suo ultimo libro, “Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi”, con la partecipazione del ministro Carlo Calenda.



Pubblico delle grandi occasioni per l'ultima fatica letteraria di Alan Friedman, cui hanno preso parte anche volti noti come Pippo Baudo e Marco Tardelli. Si parla di economia, ma in termini accessibili, promette l'autore.

Oltre alla giornalista Myrta Merlino, sul palco il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che parte proprio dalla domanda che gli avevamo rivolto poco prima.

Parla poi a ruota libera il ministro, non essendo candidato pur sostenendo in cuor suo la lista Bonino: “Renzi non mi sta particolarmente simpatico – ha detto – ci litigo sempre, ma penso abbia il programma più concreto, in una campagna elettorale sostanzialmente impazzita”.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Alan Friedman giornalista e scrittore, e a Carlo Calenda ministro dello Sviluppo Economico