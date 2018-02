UniRSM: in cattedra dirigenti di multinazionali ed esperti per l'internazionalizzazione

Diplomatici, dirigenti di aziende multinazionali e docenti universitari a San Marino per il corso di alta formazione in Processi di internazionalizzazione. Al ciclo di lezioni, organizzato dall'Ateneo sammarinese insieme alla Segreteria di Stato agli Esteri, partecipano studenti, professionisti e persone interessate a studiare diversi aspetti dell'internazionalizzazione. Nelle lezioni di ieri e oggi, il docente Massimiliano Altabella ha approfondito la tematica della gestione finanziaria dei processi di apertura imprenditoriale verso gli altri Stati. Nel programma, argomenti come il marketing e il web marketing, la delocalizzazione e le strategie di vendita nei mercati internazionali.



