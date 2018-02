Dati turistici Rimini: si sfiorano i 16 milioni di pernottamenti

E' soprattutto Rimini a fare traino. Il comune capoluogo si distingue per l'aumento delle presenze dall'estero (+7,9%) perlopiù da Germania e Russia, ma anche da Polonia e Regno Unito. Il segno più comunque si allunga su tutta la costa romagnola mentre qualche contrazione si avverte nell'entroterra: la Valmarecchia ha registrato un calo di arrivi del 7,8% e di presenze del 5,7%; meglio per la Valconca, dove arrivi e presenze hanno registrato e buon incremento. I dati non si riferiscono al solo periodo estivo: si tira le somme di un intero anno, ed anche dicembre ha visto un aumento di pernottamenti significativo, con oltre 161mila persone.

E' il momento di puntare sulle “fasce alte del mercato turistico” è il commento del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, che invita ad accostare ai tradizionali appuntamenti come la la Bit e o le fiere a Berlino, località come la Cina, New York o Londra. Non solo balneazione m anche cultura, torna a sottolineare il sindaco “Rimini si sta trasformando – spiega – quest’anno saranno completati gli interventi sul quadrante urbano, saranno messi a bando i 13 milioni di euro per il Museo Fellini e partiranno i cantieri per il Parco del Mare“. Un'occasione per tornare a ribadire l'importanza dell'aeroporto, stiamo lavorando a livello infrastrutturale – ha detto il primo cittadino- per riqualificare l’area urbana sulla SS16 e connetterlo con il lungomare e la fermata del Trasporto rapido di costa“.