CSU sollecita tavolo di confronto sulle riforme

La CSU scrive al Governo per avviare un tavolo di confronto sulle principali problematiche del Paese. Una sede di concertazione che faccia da regia politica alle riforme attese, in una quadro di coesione e strategia comune. In testa, la convocazione di un incontro bilaterale per definire le coordinate politiche del tavolo. Da Csdl e Cdls esplicitati i temi: messa in sicurezza del sistema bancario, dando elementi di trasparenza ad oggi mancanti; la riforma del sistema pensionistico, chiedendo trattamenti dignitosi, nella tenuta economica dei fondi pensione; riorganizzazione della PA e revisione della spesa, riducendo lo spreco nella tutela dei servizi essenziali.

Ancora, tra le riforme, quella delle imposte indirette e azioni verso l'equità fiscale riducendo le aree ancora ampie di elusione ed evasione.



