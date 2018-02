Reddito di solidarietà, 11mila domande in 4 mesi: a Rimini richiesto da 838 famiglie

In quattro mesi e mezzo di applicazione - dallo scorso 18 settembre - sono 11.000 le domande presentate per avere il Res, il Reddito di solidarietà introdotto dalla Regione Emilia-Romagna. E' quanto si legge in una nota di Via Aldo Moro secondo cui la media è di 93 ogni giorno lavorativo. La misura - destinata alle persone che vivono in situazione di grave povertà, con un aiuto fino a 400 euro mensili per un anno per nuclei famigliari fino a 5 persone - vede il maggior numero di domande provenire dalla provincia di Bologna (2.346) seguita da quelle di Modena (1.533), Ravenna (931), Reggio Emilia (875), Ferrara (848), Rimini (838), Parma (784), Forlì-Cesena (714) e Piacenza (484). A richiedere il Res, viene spiegato, sono al 50,6% uomini e al 49,4% donne, persone con più di 45 anni (65,7%) e nella gran parte dei casi (69%) senza minori a carico.