PdL su Giunte di Castello e cittadinanza: il Comites San Marino incontra Cdls e Csdl

Il Comites San Marino incontra le Confederazioni Cdls e Csdl per illustrare i due progetti di legge di iniziativa popolare – uno per la modifica della normativa sulla cittadinanza, l'altro per la modifica delle legge sulle Giunte di Castello - depositati dal Comites stesso lo scorso novembre.

Davanti al sindacati, in particolare, il Comites ha espresso il disagio degli italiani residenti a San Marino per le differenze presenti nell'attuale normativa sulla cittadinanza, con un trattamento diverso ai sammarinesi naturalizzati rispetto ai sammarinesi per nascita. “Per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione – spiega infatti il vice presidente del Comites, Alessandro Amadei – i residenti italiani devono rinunciare alla cittadinanza di provenienza, mentre quelli per nascita mantengono la doppia cittadinanza, nel caso in cui un genitore sia straniero”



