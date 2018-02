Polo del Lusso: "Lavori al via, indicativamente, entro febbraio"

Alle aziende sammarinese una quota presunta di subappalti per 19.874.000 euro

Il Congresso di Stato ha definito le disposizioni per le società estere che lavoreranno alla realizzazione del “Luxury Department Store San Marino” a Rovereta. Nella delibera anche la quota di lavori che dovrà essere riservata alle imprese sammarinesi.





19.874.000 euro. A tanto ammonta la quota presunta di lavori che il “General Contractor” “Colombo Costruzioni Spa” subappalterà alle imprese sammarinesi. La cifra è indicata nella delibera del 1° febbraio con cui il Congresso di Stato stabilisce le regole per “un rapido percorso autorizzativo” a cui dovranno attenersi le imprese estere che verranno coinvolte nei lavori. Le richieste, corredate da una serie di documenti – compresa copia dell'avvenuto pagamento della tassa prevista – dovranno essere inoltrate all'UIAC, Ufficio Industria Artigianato e Commercio. Le autorizzazioni si intenderanno concesse secondo il principio del silenzio assenso, qualora non venisse notificato ai richiedenti un diniego entro 10 giorni. In forza – si legge sulla delibera - del preminente interesse pubblico alla veloce realizzazione del progetto potranno essere osservati turni di lavoro dalle 7 alle 20, compresi i sabati e le domeniche, ed anche doppi turni dalle 6:30 alle 22:30, se necessario ad avviso del committente. Al momento sono state eseguite solo le opere preliminari per la costruzione di “The Market”. Il Congresso di Stato a fine 2017 aveva dichiarato che ad inizio 2018 sarebbero cominciati i lavori per la realizzazione del grande progetto. "Indicativamente – fanno sapere dalla Segreteria Finanze – l'avvio sarà entro il mese di febbraio".



l.s.