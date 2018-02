Università e impresa. Una sfida Sinergica

Convegno organizzato da Unirsm, Anis e Segreteria di Stato Istruzione con patrocinio di Segreteria Industria

Aziende e laureati si incontrano nell'evento organizzato da Anis, Università di San Marino e Segreteria di Stato all'Istruzione, con il patrocinio della Segreteria di Stato all'Industria.

L'evento, intitolato “Università e impresa. Una sfida sinergica”, prosegue anche nel pomeriggio, ed è cominciato in mattinata con gli interventi di saluto della Vice-Presidente Anis Neni Rossini e dei Segretari di Stato, per l'Istruzione, Podeschi, e all'Industria, Zafferani. Entrambi i membri di Governo hanno rimarcato l'impegno nel promuovere la collaborazione tra Università e Impresa. A seguire si sono alternati approfondimenti sull’attività accademica di ricerca nei campi del Design, dell’Ingegneria Civile e dell’Ingegneria Gestionale, con focus su temi come le smart cities, le analisi sismografiche e il management sanitario. Giuseppe Padula e Karen Venturini, dell'Università di San Marino ha moderato gli approfondimenti e Padula ha anche relazionato, in particolare, su “Industria 4.0 per le industrie sammarinesi”. Nel video la dichiarazione di Giuseppe Padula - UNIRSM