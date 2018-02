San Marino a Lisbona per la Constituency FMI – Banca Mondiale. Celli: “Riconfermata l'intenzione di andare avanti nelle riforme”

Il Segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli partecipa a Lisbona ai lavori della Constituency dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale che fanno capo all'Italia. Oltre alle delegazioni sammarinese e italiana presenti quelle di Albania, Grecia, Malta, Portogallo e Timor Leste. La Constituency si è riunita per la prima volta a Roma nei primi giorni di febbraio dello scorso anno.

Il summit di Lisbona cade dopo i recenti confronti Article IV svolti a San Marino. L'occasione di trattare, a margine, con i vertici Fmi questioni che coinvolgono direttamente il Titano. “Abbiano riconfermato – fa sapere Celli - l'intenzione di andare avanti nel percorso di riforma del sistema bancario e di adozione di interventi strutturali che vanno dalla riforma del sistema pensionistico al passaggio dal regime monofase ad un regime più allineato con il modello Iva”. Ulteriori approfondimenti nell'ambito degli Spring Meetings che si terranno a Washington a a fine aprile.



sp



Nel video l'intervista telefonica a Simone Celli, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.