A tutta birra, piccoli birrifici cresciuti del 535% in 10 anni

In 10 anni, in Italia i piccoli birrifici italiani sono cresciuti di oltre il 535%. Contestualmente è crollato il consumo di birre inglesi e tedesche, rispettivamente del 79 e 31%. Lo attesta un'analisi di Coldiretti elaborata in occasione di “Beer Attraction” di Rimini. Una filiera quella del birra che, oltre ad affidarsi a 718 “micro birrifici” sparsi su tutta la penisola, può contare un valore complessivo di 6 miliardi di euro.



D'altronde la birra piace a quasi 1 italiano su 2. Una preferenza che ha portato un consumo pro capite medio di 31,5 litri all'anno. "Negli ultimi anni - spiega la Coldiretti - la produzione artigianale Made in Italy si è molto diversificata con numerosi esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino. Ma c'è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso”.



Oltre a solleticare il palato di appassionati e di consumatori occasionali, la birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all'occupazione soprattutto tra gli under 35 che sono i più attivi nel settore. E nascono anche nuovi professioni come il “sommelier delle birra” che conosce i fondamentali storici dei vari stili di birre ed è capace di interpretarne, tramite opportune tecniche di osservazione e degustazione, i caratteri principali di stile, gusto e sentori.



