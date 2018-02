Sviluppo: opportunità per giovani e imprese sammarinesi nel seminario sulla Banca Mondiale

Un evento promosso dalla Segreteria di Stato per l'Industria e il Lavoro

Riduzione della povertà e promozione di una prospettiva condivisa, i suoi obiettivi: Banca Mondiale si presenta. Al Teatro Titano l'incontro con alcune aziende ed un gruppo di studenti delle Scuole Superiori sammarinesi per un excursus sulle opportunità che l'istituzione economico-finanziaria con sede a Washington, è in grado di offrire ai Paesi aderenti. San Marino ne fa parte dal 2000, “spesso però – ha rimarcato il Segretario di Stato Andrea Zafferani - in territorio non si ha sufficiente consapevolezza delle potenzialità che questo rapporto possa avere”. Potenzialità illustrate nel dettaglio da Tindaro Paganini, consulente Banca Mondiale. Per fare business previsti bandi di gara. Portato all'attenzione della platea, quale esempio di buona riuscita, anche il caso della Newster Technologies di San Marino, azienda che si è aggiudicata in questo modo la fornitura, installazione e manutenzione di impianti per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri in Romania, con fondi di Banca Mondiale. Accanto ai bandi di gara i finanziamenti diretti, modalità che per ora non riguarda il Titano. Ai giovani sono rivolti invece programmi specifici. Young Professional Program, Analyst Program, Donor Funded Staffing Program, oltre ad opportunità di Internship retribuito, sono solo alcune delle principali opzioni. La perfetta conoscenza dell'inglese come primo requisito indispensabile. (Sul sito www.worldbank.org tutte le informazioni).

Diverse le domande dal pubblico. Presenti anche i vertici di Anis, Camera di Commercio, Usl, rappresentanti del mondo accademico, liberi professionisti, per un momento formativo e di scambio importante in ottica internazionalizzazione.



sp



Nel video le interviste a Tindaro Paganini, Senior Consultant on Trade, Competitiveness and Investment Policies di Banca Mondiale e Andrea Zafferani, Segretario di Stato per l'Industria e il Lavoro.