Alla Bac conferito il Best Bank Governance San Marino 2017

Gli analisti di Capital Finance International di Londra, dopo un processo valutativo durato quattro mesi, hanno conferito a Banca Agricola Commerciale spa il riconoscimento di Best Bank Governance 2017. Il premio valorizza i significativi cambiamenti organizzativi compiuti da BAC nel 2017 e sottolinea la capacità della banca di mantenere un elevato grado di soddisfazione della clientela. “Questo successo, ci rende particolarmente orgogliosi, afferma Luca Lorenzi - Amministratore Delegato di BAC spa - in quanto riconosce gli sforzi fatti da parte di tutti i colleghi della Banca. I risultati commerciali sono stati veramente notevoli”. Un sunto delle motivazioni del premio Best Governance San Marino 2017 è stato recentemente pubblicato nella rivista londinese CFI.co, winter 2017-2018.