La nuova Guida Titano

24° edizione, la 16° editata dalla Camera di Commercio in collaborazione con Assoservizi. Guida Titano 2018 censisce tutti gli operatori economici sul territorio: 5000 in totale, di questi circa 500 aziende periodicamente chiedono di aggiornare i propri dati, richiesta aumentata del 20% negli ultimi anni. E' inoltre valido strumento per pubblicizzare le attività: 85 i clienti raccolti quest'anno grazie ai quali è stato possibile sostenere la pubblicazione dell'annuario, che tra l'altro dispone di sito (www.guidatitano.com) e app (SanMarinoApp by Guida Titano) dedicati, seppur sia sempre la consultazione della versione cartacea ad andare per la maggiore. La Guida resta saldamente uno dei più validi strumenti di promozione dell'economia sammarinese fuori e dentro i confini di Stato: al suo interno, dettagliate schede paese a cura dell'Anis.

Affidata al Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio, Andrea Zafferani l'introduzione, dalla quale emerge un piccolo quadro delle politiche economiche messe in campo nel 2017 e le prospettive future.

Nel video le interviste a Massimo Ghiotti, Direttore Camera di Commercio San Marino e Andrea Zafferani, Segretario di Stato Industria e Lavoro.



