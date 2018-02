PA e lavoratori esclusi da stabilizzazione, CSdl e CDLS chiedono stesso trattamento

Citato del caso del dipendente Iss reinserito dopo avere fatto causa

Lavoratori ingiustamente esclusi dal processo di stabilizzazione nella PA del 2012, la FUPI-CSdL e FPI-CDLS chiedono regole uguali per tutti e citano il caso di un dipendente dell'ISS, la cui esclusione era stata motivata, da parte del Governo di allora, dal fatto che la forma contrattuale con cui era inquadrato non era riconosciuta.

Il lavoratore ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo, il quale in tutti i gradi di giudizio gli ha dato ragione. L'attuale Congresso di Stato, con una recente delibera, ha preso atto della sentenza definitiva, e ha disposto il suo inserimento in ruolo nella Pubblica Amministrazione. Le Federazioni del Pubblico Impiego hanno chiesto al Governo - per tutti i 10 dipendenti precari che si trovano nelle stesse condizioni - di riservare lo stesso trattamento.