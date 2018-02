Il WUSME al "Gobal Business Summit" di Nuova Dheli

Anche il WUSME al "Gobal Business Summit" di Nuova Dheli. “New Economy, new rules” era il tema, con oratori di spessori: da Donald Trump Jr. della “The Trump Organisation” fino al fondatore di Netflix Reed Hastings.

Per il Wusme - organizzazione con sede a San Marino per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese – è intervenuto il Presidente Gian Franco Terenzi, che ha evidenziato l'urgenza di migliorare il contesto in cui operano le imprese, come fattore chiave per la crescita economica del mondo. Un focus particolare, poi, sull'utilizzo delle nuove tecnologie per favorire un nuovo modello di sviluppo: “Con le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva – ha detto Terenzi – cerchiamo di arrivare alla massima efficienza e questo potrebbe essere una soluzione a molti problemi irrisolti”.