"Aeroporto, ospedale e hotel extra-lusso": Mohamed Ali Turki rivela a San Marino Rtv i suoi progetti in territorio

Nella lunga intervista rilasciata in esclusiva al Direttore Generale di Rtv, Carlo Romeo, l'imprenditore saudita conferma anche l'intenzione di comprare Banca CIS

“Un masterplan per San Marino”: nell'intervista rilasciata al Direttore di San Marino Rtv, Carlo Romeo, - unico strappo alla regola di non esporsi mai troppo sui media - Mohamed Ali Turki squarcia il velo di mistero che finora, almeno a San Marino, ha avvolto la sua vita privata e professionale, ed entra nel dettaglio soprattutto dei progetti che intende realizzare in territorio. “Aeroporto internazionale, nuovo ospedale e hotel a 5 stelle” – annuncia -, oltre all'intenzione, confermata, di acquisire Banca CIS. “Stimiamo – precisa - di investire nell'aeroporto da 400 a 500 milioni perché diventi uno scalo internazionale; degli hotel abbiamo già visto i siti. Le strutture saranno una copia di quelli che già possiedo, costruzioni di 33 piani. L'ospedale costerà approssimativamente 200 milioni di dollari, avrà al suo interno una scuola per infermieri ed un reparto speciale per il trattamento delle malattie oncologiche per curare pazienti da tutto il mondo. Gli hotel serviranno proprio per la sistemazione dei molti utenti che arriveranno”.

Dunque un progetto completo per il Paese, “programmi molto ambiziosi – ammette Turki – ma è nostra intenzione finanziarli”. “Esisto – manda a dire infine a chi ne dubitava - e voglio restare. La maggior parte della gente che ho conosciuto crede in noi. Quando i sammarinesi si accorgeranno dei miglioramenti, dei benefici, capiranno meglio”.

Nel video un estratto dell'intervista a Mohamed Ali Ismail Turki.



