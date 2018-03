Domenico Lombardi è il nuovo Presidente di ABS

L'associazione Bancaria sammarinese ha eletto all’unanimità nuovo Presidente, Domenico Lombardi, Amministratore Delegato di Banca di San Marino. Elezione che riflette l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione dell’Abs anche per la nomina di un Presidente interno alle Associate, la cui presenza sul territorio sia di impulso nell’attuare l’agenda di riforme. "Desidero esprimere il mio sentimento di gratitudine alle Banche associate e ai Colleghi membri del Consiglio di Amministrazione che ho avuto il privilegio di presiedere in una fase assai delicata della vita dell'Associazione e dell'intero sistema finanziario sammarinese – ha dichiarato il Presidente uscente Biagio Bossone – a loro va anche il mio ringraziamento per il clima di piena collaborazione con il quale abbiamo sempre lavorato".

“Ringrazio sentitamente il Presidente uscente Bossone. Sono onorato della richiesta che mi è stata rivolta da tutte le banche dell’Associazione – ha commentato il neo presidente Lombardi - nell’assumere questo ruolo così delicato, intendo inaugurare un modello di governance compartecipativo che fornisca slancio e legittimazione all’ambiziosa agenda formulata dalle Associate. Il nostro obiettivo è fare del settore bancario un laboratorio per il Paese attraverso l’ingaggio sostenuto con tutti gli stakeholder: istituzionali e sociali, nazionali ed internazionali”.