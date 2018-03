Spending review: il direttivo pubblico impiego CSU avvia ciclo di assemblee con i lavoratori

Un direttivo riunito per affrontare i temi caldi del momento: riforma pensioni, difficoltà economiche e occupazionali, crisi del sistema bancario, come anche il Decreto per l'accorpamento dell'Ufficio del Lavoro e dell'Ufficio Industria nell'Ufficio Attività Economiche. Contrarietà a questo provvedimento dalle Federazioni: “una operazione complessa, con difficoltà gestionali e che non appare ben coordinata” - rilevano, sottolineando come in caso di accorpamenti di uffici sia necessario un confronto tra governo sindacati e lavoratori per esaminare tutte le problematiche inerenti. Si chiede, poi, tutela ai servizi erogati dalla PA, in un momento in cui “il numero complessivo dei dipendenti pubblici è diminuito del 10% in pochi anni” e in cui gli stessi lavoratori registrano “una significativa perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni con un contratto di lavoro fermo da 8 anni” con particolare riguardo ai lavoratori del Pubblico Allargato a basso reddito. In questa direzione il ciclo di assemblee per ragionare con i dipendenti rispetto alla relazione del Governo sulla spending review