The Market: ratificato accordo con General Contractor. A marzo inizieranno i lavori

Stefano Piva: "trattativa con imprese sammarinesi in fase avanzata, presto la firma". I promotori: "apertura prevista per il secondo trimestre 2019"

Ora che The Market ha ratificato il lavoro con il General Contractor Colombo Costruzioni, arriveranno nel cantiere di Rovereta i mezzi pesanti. La Colombo si è infatti impegnata con il Governo ad appaltare ad aziende sammarinesi parte dei lavori per un ammontare di 20 milioni.

“Le imprese sammarinesi sono pronte ad iniziare i lavori – commenta Stefano Piva, presidente della società che le raggruppa – la trattativa è in fase avanzata, presto dovrebbe arrivare la firma”. I promotori di The Market annunciano che a marzo inizierà la collaborazione. Per facilitare l'operatività il Congresso ha anche approvato una delibera legata alle autorizzazioni. L'apertura del polo della moda è prevista nel secondo trimestre del 2019. Si tratta della prima fase, per un investimento di circa 100 milioni. Vedrà l'apertura di 80 negozi, 6 spazi di ristorazione e 500 posti di lavoro. Per la seconda fase è previsto un ulteriore investimento di 50 milioni. Il centro sarà a regime entro il 2021 e si svilupperà su una superficie commerciale complessiva di oltre 25.000 mq. Creerà, in tutto, 750 nuovi posti di lavoro ai quali si aggiungeranno le opportunità professionali legate all’indotto per un totale stimabile ad oggi di circa 1000 persone. A dimostrazione dell’impegno di The Market nella promozione del territorio sammarinese – continua la nota - i promotori del progetto comunicano che saranno presenti, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di San Marino, alla fiera internazionale MITT di Mosca, dal 13 al 15 marzo, per intercettare la crescente domanda turistica russa verso l’Italia. Gli acquisti da parte di turisti russi nel mercato italiano registrano, infatti, un incremento del 27%, così come evidenziato recentemente da una ricerca a cura di Global Blue, leader al mondo nel Tax Free Shopping.



