Aeromobili: la compagnia aerea Luxaviation arriva in Repubblica

La compagnia privata Luxaviation annuncia l'apertura di un nuovo Certificato di Operatore Aereo (COA) in Repubblica. 3 aeromobili – ricorda il direttore del COA, Robert Fisch – hanno già ricevuto il codice di registrazione “T7” per San Marino. Soddisfatto Marco Conti, Direttore dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Titano. “La Repubblica – afferma - è un centro in rapida espansione per il business in Europa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico”. Il nuovo COA di Luxaviation, operativo dal 2 gennaio, offre ai proprietari di jet ed elicotteri aziendali un’ulteriore soluzione per la registrazione di aeromobili, la gestione degli asset e le operazioni commerciali.