Italia: la disoccupazione torna a crescere ma anche gli occupati. Giovani ai minimi dal 2011

La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% (+0,2 su dicembre).

Lo rileva l'Istat. Il tasso non aumentava da luglio scorso. La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere (+2,3%, +64 mila) dopo cinque mesi di calo, ma è in calo su base annua.

La disoccupazione dei giovani scende invece al 31,5%, al minimo da dicembre 2011 quando era al 31,2%.

A gennaio tornano a salire gli occupati, e crescono fortemente i dipendenti a tempo determinato, mentre calano i permanenti e gli indipendenti. Su base annua +156 mila occupati, con la crescita che si concentra solo tra i lavoratori a termine. Mai così alta l'occupazione femminile.