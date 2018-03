Fiera Rimini: Italian Exhibition Group sbarca nel business americano degli eventi

Italian Exhibition Group, la società che unisce le fiere di Vicenza e Rimini, ha finalizzato a New York l'acquisto del 51% di FB International Inc, società americana leader degli allestimenti fieristici.

La società opera principalmente a New York e Las Vegas e ha sviluppato prodotti di proprietà innovativi e collabora con grandi gruppi internazionali.

"Una presenza integrata e operativa del nostro Gruppo in un mercato fieristico di primario interesse, qual è quello USA - commenta il Direttore Generale di IEG, Corrado Facco - è strategica anche per l’esportazione dei nostri prodotti fieristici top negli Stati Uniti e per attirare buyer della maggior economia del mondo alle nostre Manifestazioni”. Una collaborazione che lascia intravvedere ulteriori spazi di crescita per un mercato che si attesta sui 14 miliardi di dollari.



mg