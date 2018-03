Mohamed Ali Turki, Osla favorevole a politiche di internazionalizzazione mirate e seri investimenti esteri

Dopo l'intervista esclusiva di San Marino RTV a Mohamed Ali Turki interviene Osla: “Ogni progetto qualificato che possa dare slancio all'economia di San Marino è discusso da Osla senza preconcetti e pregiudizi. Accoglie la sfida lanciata da Turki per riportare la Repubblica tra i Paesi protagonisti nell'arena economica internazionale, ma chiede al governo coinvolgimento nelle scelte strategiche che sono alla base di ogni investimento in territorio. “Una volta appurata la direzione – segnala OSLA – saremo lieti di approfondire linee e contenuti del progetto di investimento che coinvolge l'intera economia sammarinese e per il cui successo sarà necessaria la condivisione di tutti”.