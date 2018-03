Sole24Ore su presidente ABS Lombardi: “Predestinato alla Presidenza BCSM?”

Domenico Lombardi, neopresidente di Abs, presto alla presidenza di Bcsm? Trova eco in questi termini sul Sole24Ore la nomina di Lombardi, avvenuta ieri, alla Presidenza dell'Associazione Bancaria Sammarinese. La testata economica ne ripercorre il curriculum, definito "prestigioso". E mentre a San Marino la politica ragiona su profilo e rosa di nomi adatti a ricoprire il ruolo di Presidente di via del Voltone, con l'obiettivo di arrivare alla nomina già nel Consiglio di marzo, la testata economica lancia l'ipotesi: “sulla Rocca – segnala ILSOLE - corrono i rumors che danno Lombardi per predestinato alla carica di Presidente di Bcsm, scranno ad oggi vacante, dopo le dimissioni dell'egiziano Wafik Grais”.