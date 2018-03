Iva: Unas preoccupata riunisce domani il Direttivo aperto a tutti gli associati

Dopo la presentazione delle linee guida per la legge quadro in materia di IVA e IGC, gli artigiani sono preoccupati per le misure penalizzanti che colpiscono il loro settore tanto che -

in una nota - invitano i propri iscritti, a partecipare al prossimo Consiglio Direttivo, domani alle 17, per stimolare un maggior coinvolgimento e dare la possibilità di portare contributi sulla riforma delle imposte indirette e conseguente introduzione dell’”IVA” a San Marino.