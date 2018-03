Usc, "soddisfatti dell'incontro con Carisp"

Una delegazione dell'Usc ha incontrato questa mattina il direttore di Carisp Dario Mancini per parlare dello slittamento di affidamenti ad alcune aziende del Titano, vicenda che nei giorni scorsi aveva portato i commercianti ad una dura presa di posizione nei confronti di chi “aveva la responsabilità – avevano scritto- di danneggiare le aziende sammarinesi con continui slittamenti”. L'incontro di questa mattina ha chiarito il contesto ed è stata l'occasione per Cassa di Risparmio di confermare la sua vocazione a tutela del territorio, e di annunciare l'avvio di un team che seguirà le associazioni di categoria per definire proposte adatte a piccole e medie imprese. “Siamo soddisfatti dell'incontro e del clima che si è instaurato - ha detto Andreina Bartolini, Presidente USC, “cosa particolarmente importante perché - ha aggiunto- non c'è banca senza impresa e viceversa”.