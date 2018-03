Polo della Moda, confermata tempistica e numero assunzioni, ma non candidature 'on line'

Borletti "apriremo prima dell'estate 2019" L'outlet farà leva sul turismo di San Marino e Riviera romagnola

Firmato l'accordo con le imprese sammarinesi il futuro polo della moda di San Marino, rispetta la tempistica annunciata per sfruttare una delle principali leve in un momento in cui, nonostante i segnali di ripresa economica, i consumi faticano a ripartire: il turismo. E conferma che il tempo degli outlet non è scandito dall'e-commerce: 80 negozi, 6 spazi di ristorazione, 500 posti di lavoro, per contribuire allo sviluppo economico del territorio, non solo come attività diretta ma anche con l’indotto. Si apre prima dell'avvio della stagione turistica 2019.