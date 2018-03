Il CDA di RTV ha approvato il bilancio 2017, che torna in attivo

Ora la parola passa all'assemblea dei soci, poi il bilancio sarà sul sito

La televisione di Stato di San Marino torna in attivo di 9 mila euro. Il dato è forte se si inquadra il risultato in un contesto preciso, che vedeva il 2016 a -89.000 euro.

Il consiglio d'amministrazione ha approvato questa mattina il bilancio 2017, ed ora spetterà all'assemblea dei soci ratificare il tutto “successivamente- anticipa il direttore Carlo Romeo, il bilancio sarà on line sul nostro sito”.

La ricetta del rilancio? “tagliare i costi ed aumentare i ricavi” è la risposta del direttore generale. Ma investire sul prodotto significa anche avere programmi nazionali e dover fare i conti con un bacino che, per quanto riguarda il digitale terrestre, è ancora regionale. “Ed è su questo che dovremo lavorare” è la conclusione del direttore Romeo.

Nel video l'intervista al Dg di Rtv Carlo Romeo.



SB