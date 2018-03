Banca Centrale: i dati su impieghi e raccolta del sistema bancario sammarinese nel terzo trimestre 2017

Banca Centrale diffonde i dati trimestrali del sistema bancario sammarinese. Nuovamente in calo la raccolta del risparmio e quella indiretta che al 30 settembre 2017 tocca quota 5 miliardi 570 milioni di euro, circa 100 milioni in meno dal giugno dello stesso anno. “Dati – specifica Bcsm – che non sono direttamente raffrontabili con quelli dei trimestri precedenti poiché non includono gli aggregati relativi ad Asset Banca in liquidazione coatta amministrativa”. Sale di mezzo punto percentuale, attestandosi al 19,1%, il rapporto sofferenze nette sugli impieghi. Raddoppia il dato dei debiti verso le banche passando da 50 a 105 milioni. Il totale del patrimonio netto attivo segna 4 miliardi 543 milioni di euro, poco più di 50 milioni in meno dal trimestre precedente.