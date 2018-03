FUPI-CSdL FPI-CDLS su RSA la Fiorina: "Alcune domande al Segretario di Stato per la Sanità"

Sulle problematiche legate al Casale La Fiorina, ancora non risolte e in riferimento a quanto detto in Consiglio il 6 marzo, FUPI-CSdL e FPI-CDLS rivolgono alcune domande al Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi sulla RSA la Fiorina, per mettere "in evidenza fatti e situazioni critiche per gli anziani e per lo stesso personale, affinché sia possibile offrire agli ospiti di Fiorina una assistenza di alta qualità". "Restiamo a disposizione per confrontarci su questa serie di problematiche, e soprattutto per intraprendere davvero un percorso costruttivo e risolutivo verso i problemi esistenti - concludono FUPI-CSdL e FPI-CDLS - al fine di garantire la soddisfazione dei reali bisogni degli anziani ospiti e per mettere il personale in condizione di svolgere al meglio il proprio lavoro, nel rispetto dei propri diritti".