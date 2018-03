American Express 'resta' a San Marino, Segretario Celli: "al lavoro perché queste situazioni non accadano più"

American Express continuerà ad essere accettata e operativa a San Marino, almeno fino al 31 dicembre 2018. Lo comunica Banca Centrale sul suo sito web. Circa un mese fa gli operatori turistici lanciarono l'allarme alla notizia che le carte del circuito non sarebbero state più utilizzabili dal primo aprile 2018. Le attività più colpite sarebbero state negozi e strutture ricettive.



Subito Bcsm uscì con una nota impegnandosi a risolvere la situazione. Il segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli, oggi commenta con soddisfazione la novità. “L'azione dell'Autorità di vigilanza è stata tempestiva – afferma Celli – e ha ottenuto un risultato estremamente importante”.



Ma allo stesso tempo il responsabile delle Finanze parla di una soluzione “parziale”, trattandosi di una proroga. Governo e Banca Centrale, spiega, “intendono mettersi immediatamente al lavoro affinché simili situazioni non vengano più a riproporsi in futuro”. Si parla, allora, di attuare interventi di carattere strutturale in merito alla gestione dei pagamenti.



Mauro Torresi