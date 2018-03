Banca di San Marino coinvolge i figli dei dipendenti in un pomeriggio di formazione innovativa

Oggi e domani l'evento "Junior Hackathon BSM"

Chiamati a sviluppare la propria idea di impresa, in un progetto di business non ancora presente sul mercato. La proposta indirizzata ai figli dei dipendenti di Banca di San Marino, lanciata dallo stesso Istituto. Solo pochi giorni fa aveva aperto loro le porte della banca, invitati a seguire al lavoro i genitori, quando le scuole erano chiuse per via delle abbondanti nevicate.



Oggi a Villa Manzoni erano in 15, tra i 10 e 20 anni, e hanno lavorato divisi in gruppi omogenei, affiancanti da advisor dello stesso istituto di credito. Un momento formativo nel nome della originalità e dell'innovazione per i ragazzi, aiutati a valorizzare le proprie intuizioni. L'obiettivo dell'evento esplicitato dall'amministratore delegato di Banca di San Marino, Domenico Lombardi: “Fornire stimoli di crescita ai figli dei nostri colleghi, nell'alveo delle iniziative che la Banca adotta a favore del personale, tenendo conto delle esigenze professionali e familiari, dagli orari flessibili, al part-time e aspettative, stage per il personale e per i loro figli”. Il laboratorio, attivo anche domani, si concluderà con la selezione del progetto più innovativo da parte di una giuria di esperti, tra startupper, docenti universitari, vertici di Anis e Camera di Commercio.