Premiati i quattro giovani team del week end formativo BSM

Si è concluso oggi a Villa Manzoni, con la premiazione, il weekend formativo riservato ai figli dei dipendenti del Gruppo Banca di San Marino. Quattro team di giovani studenti – suddivisi in gruppi omogenei – si sono sfidati nella realizzazione di progetti di business non ancora presenti sul mercato, sotto la guida di facilitatori, leader della formazione innovativa. “Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa e orgogliosi dei nostri ragazzi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Banca di San Marino Domenico Lombardi – inizialmente intimiditi, sono subito entrati nello spirito del week-end, lavorando con energia e spirito di squadra, ma soprattutto divertendosi”.



