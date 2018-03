The Market: Governo e pool di banche firmano la convenzione per il finanziamento a credito agevolato

Per 40 milioni di euro, con Ubi Banca, Banca Intesa San Paolo e Banca Cis

A Palazzo Begni, firmata la convenzione tra l'Eccellentissima Camera e il pool di banche per il finanziamento a credito agevolato funzionale alla realizzazione della cosiddetta “prima fase” del Polo della Moda. Finanziamento per 40 milioni di euro, da parte di gruppi bancari italiani consolidati come Ubi Banca e Banca Intesa San Paolo e la sammarinese Banca Cis. Presenti alla firma: il segretario alle Finanze Simone Celli, i rappresentanti degli istituti di credito italiani e, per Banca CIS, il direttore Daniele Guidi.



Un investimento in territorio consistente e che si è concretizzato dopo una lunga trattativa, anche per le complessità giuridiche del sistema sammarinese. Non solo una nuova tappa operativa verso la realizzazione di The Market, ma - in ottica più generale - un segnale di attenzione da parte del mondo bancario esterno verso il territorio e le sue iniziative imprenditoriali, economiche e progetti per lo sviluppo. Parte proprio da qui il segretario alle Finanze Simone Celli: “La firma rappresenta un passaggio significativo per la realizzazione del Polo della Moda – ha dichiarato - ma significativo anche perché massime istituzioni finanziarie italiane hanno deciso di dare fiducia alla Repubblica di San Marino e a un progetto imprenditoriale che si sviluppa a San Marino”. Un momento che per Celli si pone come punto di svolta verso una rinnovata credibilità del sistema: “Un punto di svolta positivo – ha aggiunto - che va interpretato in modo favorevole, come base di partenza sulla quale ricostruire una economia solida, sana e in crescita”.



AS



Nel video, l'intervista al Segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli