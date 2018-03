“Economia sana, banche sane”: il Presidente ABS Lombardi detta le linee del suo mandato

A San Marino RTV, Lombardi richiama le linee del suo mandato, nelle priorità interne ed esterne. I punti di forza del sistema e il rapporto con le imprese per un sostegno all'economia che va declinato in chiave moderna

Nuova governance, nuova strategia; su due pilastri: all'interno, ampliare l'operatività online delle banche, creando incentivi per investimenti in innovazione tecnologica e capitale umano; all'esterno, verso il memorandum con Bankitalia, perché le banche sammarinesi possano operare in territorio italiano sulla base di criteri di reciprocità. Il presidente ABS Andrea Lombardi dettaglia, indicando anche i campi nei quali, in termini di prodotti finanziari, gli Istituti del Titano possano competere, facendo leva sui punti di forza di San Marino. Su tutti, l'agilità istituzionale.

Un lavoro in atto, nel nome della collaborazione, che deve risuonare come prima garanzia per i risparmiatori, ricordando il tavolo tripartito appena insediato – fra governo, Bcsm, banche del territorio – per portare la Repubblica ad essere piazza d'eccellenza e d'innovazione.

Un altro punto in testa all'agenda: il rapporto con le imprese: “Economia sana, per banche sane” è l'assunto, in un sostengo da parte degli Istituti che resta fondamentale, ma da declinare in chiave moderna.



