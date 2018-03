Confindustria Romagna: una cordata di operatori balneari entra nella sezione turismo

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'indagine congiunturale di Confindustria Romagna. Nell'occasione il Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli ha fatto il punto sui principali temi di attualità.

Inoltre, è stata annunciata l'entrata di una cordata di operatori balneari di Rimini nella sezione turismo di Confindustria Romagna.

“Comunichiamo questa notizia con particolare soddisfazione – commenta Paolo Maggioli - È la conferma della validità di un percorso che come Confindustria Romagna ci vede particolarmente impegnati. Quello del fare sistema e di condividere lo stesso obiettivo: lavorare insieme affinché il nostro territorio si riqualifichi e sia sempre più rappresentativo e punto di riferimento in Regione, in Italia e a livello internazionale. “Abbiamo trovato in Confindustria Romagna un’intesa e una convergenza sulla visione del turismo balneare riminese – spiega Alessandro Lualdi rappresentate cordata operatori balneari – tra i primi temi di cui ci occuperemo c’è sicuramente la direttiva Bolkestein, che con la nuova tornata elettorale è ora una partita aperta”.