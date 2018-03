Pronto il report sul rischio riciclaggio

Pubblicati i risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. San Marino, è la sintesi, “dovrà applicare un approccio basato sul rischio per garantire che le misure di mitigazione adottate siano proporzionali ai rischi effettivamente individuati”. Questo approccio, sottolinea una nota, deve costituire il fondamento essenziale dell’allocazione di risorse per combattere questi fenomeni e assicurare l’attuazione di misure basate sulla valutazione dei rischi specifici per quello che attiene a tutte le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).