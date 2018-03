ANIS: attrarre investimenti per creare nuove imprese

È un obiettivo prioritario la piena occupazione dei sammarinesi?" chiede l'Associazione Nazionale Industria San Marino, riflettendo sul presupposto che la Repubblica ha già i mezzi per raggiungere un alto livello di occupazione tramite "le giuste leve" e "una valutazione onesta e veritiera della situazione attuale".



È severa la risposta dell'ANIS agli ultimi dati sugli avvii ai lavori.

L'associazione preme di verificare quante persone iscritte alle liste di collocamento sarebbero disponibili ad accettare subito un'offerta di lavoro, ma soprattutto quanto "la generosità degli ammortizzatori sociali" influisca sulla scelta di un impiego. Si suggerisce inoltre di rendere "obbligatoria la formazione e l’aggiornamento delle competenze, che oggi mancano nel mercato interno", che occorrerebbe rendere "semplice e veloce" .



Secondo l'ANIS un altro obiettivo importante è lo sviluppo del Paese, che "si può raggiungere solo attraverso la crescita dell’economia reale". Si preme quindi affinchè San Marino agevoli le imprese nell'"intercettare i timidi segnali di ripresa", come sta avvenendo in tutti i governi.



Emerge che l'unico settore che sta generando occupazione a San Marino è quello manifatturiero, in crescita costante da diversi anni. "Se vogliamo parlare di numeri, si deve iniziare necessariamente da questi" scrive l'associazione, notando che queste aziende virtuose non fanno parte di quelle che hanno utilizzato la "liberalizzazione" introdotta recentemente ma la vecchia procedura, proprio perchè "certe competenze non sono oggi disponibili".



Per l'ANIS è quindi sbagliato parlare di "disincentivi e discriminazioni nei confronti dei frontalieri". Si tratta di "una strada che non porterà nuovi investimenti e, quindi, nemmeno nuove imprese", senza le quali "non ci sarà occupazione". Conclude l'associazione: "ora aspettiamo interventi coerenti con questo principio".



