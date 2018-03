Bossone sul Financial Times con la "Moneta Fiscale"

Il Financial Times, maggior quotidiano economico a livello internazionale, ha pubblicato la proposta di Moneta Fiscale per l'Italia, elaborata da Biagio Bossone - già presidente a San Marino di Banca Centrale e Abs - insieme ad altri autorevoli economisti ed esperti.



Una moneta fiscale complementare all'euro, per integrare il reddito dei dipendenti, ridurre il cuneo fiscale delle imprese sul lavoro e finanziare gli investimenti pubblici e le spese sociali. E' un opzione oggetto di dibattito già da qualche tempo e in questi giorni è apparsa sul Financial Times, con una lettera firmata da Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Massimo Costa e Stefano Sylos Labini, in risposta ad un editoriale firmato dal presigioso giornalista economico Martin Wolf. Probabilmente l'argomento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, sia sul Financial Times che su altri quotidiani economici.



Nel video il commento di Biagio Bossone.