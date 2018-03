Lavoro: in Italia l'11.7% degli occupati è a rischio povertà, Ue a 9.6%

In Italia quasi un occupato su otto è a rischio povertà: il lavoro, infatti, secondo gli ultimi dati pubblicati dall' Eurostat sui lavoratori poveri, spesso non basta a garantire condizioni economiche adeguate, soprattutto se legato a un contratto precario o part time. Nel nostro Paese nel 2016 i lavoratori a rischio povertà erano l'11,7%, un dato tra i più alti in Ue (fanno peggio solo Romania, Grecia, Spagna e Lussemburgo) che in media segna un 9,6%. Il rischio - spiega Eurostat - è influenzato fortemente dal tipo di contratto con un dato complessivo doppio per coloro che lavorano part time

(15,8%) rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno (7,8%)